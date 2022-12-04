محافظة الغربية تنعي اللواء ناجي شهود

نعت محافظة الغربية ببالغ الحزن والأسى، في بيان لها مساء اليوم الأحد، اللواء أركان حرب ناجي عبد العزيز شهود، مساعد رئيس هيئة الاستخبارات العسكرية الأسبق وأحد أبطال حرب أكتوبر، والذي وافته المنية صباح اليوم بعد ما قدم تاريخيا عسكريا مليئا بالجهد والعطاء.

وتقدم الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، بخالص التعازي لأسرة الفقيد وللشعب المصري، داعيا المولى - عز وجل - أن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان وأن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.

وأكد رحمي، أن مصر لن تنسى أبناءها المخلصين، كونه مثالا يُحتذى به في الوطنية والإخلاص والعطاء خاصة في الدور التوعوي الذي قام به طوال فترة تواجده بأكاديمية ناصر العسكرية العليا.