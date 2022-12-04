 محافظة الغربية تنعي اللواء ناجي شهود - بوابة الشروق
الأحد 4 ديسمبر 2022 10:38 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد قرار المجلس الأعلى للإعلام بشأن فحص تجاوزات قناة الزمالك بعد حلقات رئيس النادي؟

النتـائـج تصويت

محافظة الغربية تنعي اللواء ناجي شهود

علاء شبل:
نشر في: الأحد 4 ديسمبر 2022 - 10:30 م | آخر تحديث: الأحد 4 ديسمبر 2022 - 10:30 م

نعت محافظة الغربية ببالغ الحزن والأسى، في بيان لها مساء اليوم الأحد، اللواء أركان حرب ناجي عبد العزيز شهود، مساعد رئيس هيئة الاستخبارات العسكرية الأسبق وأحد أبطال حرب أكتوبر، والذي وافته المنية صباح اليوم بعد ما قدم تاريخيا عسكريا مليئا بالجهد والعطاء.

وتقدم الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، بخالص التعازي لأسرة الفقيد وللشعب المصري، داعيا المولى - عز وجل - أن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان وأن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.

وأكد رحمي، أن مصر لن تنسى أبناءها المخلصين، كونه مثالا يُحتذى به في الوطنية والإخلاص والعطاء خاصة في الدور التوعوي الذي قام به طوال فترة تواجده بأكاديمية ناصر العسكرية العليا.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك