عمرو أديب: العشوائيات كانت فضيحة بجلاجل

أشاد الإعلامي عمرو أديب، بالإسكان البديل الذي وفرته الدولة لأهالي نزلة السمان، ومشروعات التطوير بحدائق أكتوبر، قائلًا إن «نقل سكان العشوائيات لعمارات آدمية، شيء عظيم».

وقال خلال تقديمه لبرنامج «الحكاية»، المذاع عبر فضائية «MBCمصر»، مساء السبت، إن الأوضاع بنزلة السمان سابقًا لم يكن آدميًا، مقارنًا بالوضع بعد الإسكان البديل الذي وفرته الدولة: «مش زي اللي كنت فيه أبدًا، دي مأساة ودي حياة آدمية».

وأشار إلى أهمية الوقوف أمام ملف القضاء على العشوائيات والمناطق الخطرة، لافتًا إلى أنه يشعر بالكثير من السعادة وعدم تأنيب الضمير، عند تناول الملف الآن.

وأضاف: «العشوائيات كانت فضيحة بجلاجل، اللي بيتكلم سابقًا محدش يذكر الموضوع ده، عندما انتهى هذا الأمر للأبد والناس تنتقل آمنة مطمئنة لحياة آدمية، أشعر بكثير من السعادة وعدم تأنيب الضمير، العشوائيات كانت سهمًا في قلب مصر، إزاي كنا ساكتين على الفضيحة دي؟».