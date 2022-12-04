وزير الطيران: مطار سفنكس لن يغني عن مطار القاهرة لكنه قيمة مضافة للنقل الجوي

قال وزير الطيران المدني، الفريق محمد عباس حلمي، إن مطار سفنكس لن يغني عن مطار القاهرة لكنه قيمة مضافة للنقل الجوي في مصر عموما.

وأضاف حلمي، خلال اتصال هاتفي مع برنامج "مساء دي إم سى"، الذى تقدمه الإعلامية إيمان الحصرى عبر قناة "دي إم سى"، مساء اليوم السبت، أنه تم افتتاح مطار سفنكس عام 2019 بطاقة استيعابية 300 راكب فى الساعة، فيما تم استغلال فترة جائحة كورونا لزيادة الطاقة الاستيعابية إلى 900 راكب في الساعة.

وأوضح أن أن مساحة المطار حاليا 23 ألف متر مربع كصالات ركاب للوصول والمغادرة، بدلا من 4500 متر، مشيرا إلى أن هناك 12 رحلة داخلية أسبوعيا من مطار سفنكس إلى الأقصر وأسوان والغردقة وشرم الشيخ وتذاكرها معلنة في جميع مكاتب الحجز، قائلا "نحاول تقليل أسعار تذكرة الطيران بقدر المستطاع".

وحول الرحلات الدولية في مطار سفنكس، قال إننا نخطط حاليا لرحلتين إلى جدة ورحلتين إلى الرياض في الأسبوع.

وبمناسبة اليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة، قال إن المطار مجهز لصالح الاحتياجات الخاصة.