حملات متزامنة لإيقاف أعمال البناء المخالف وإزالة التعديات بأحياء الإسكندرية

كلف اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، في بيان اليوم السبت، رؤساء الأحياء والأجهزة التنفيذية بالمحافظة بمواصلة إزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والتصدي بكل حزم لظاهرة البناء المخالف والقضاء عليها في المهد وعدم التهاون مع أي مخالفة بكل أحياء المحافظة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية بتكثيف المتابعة الميدانية المستمرة وردع أي مخالف.

وقادت المهندسة جيهان مسعود السكرتير العام المساعد بالمحافظة حملة لإزالة التعديات على أراضي الدولة بنطاق حي العامرية أول بالتنسيق مع اللواء أشرف بدران رئيس الحي، حيث تمكنت الحملة من تنفيذ قرار إزالة بطريق عبد القادر البتروكيماويات عبارة عن مبني داخل شركة وإزالة ورشة، وجزء من جمالون حيث تم إزالة تلك المخالفات بالكامل، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وشن حي شرق برئاسة الدكتورة رباب مدني، حملة لإيقاف أعمال البناء المخالف بالعقار الكائن برج الزهور أمام مديرية الإسكان عبارة عن أعمال تعديلات داخلية وتشطيبات والتحفظ على موتور ونش، وكذا إيقاف أعمال تشطيبات داخلية بالعقار الكائن بشارع النصر والتحفظ على المعدات المستخدمة في المخالفة واتخاذ كل الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

وشن حي العامرية ثان برئاسة محارب هيلع، حملة لإيقاف أعمال البناء المخالف تمكنت من رصد حالة بناء بدون ترخيص خلف قسم الناصرية، وفك شدة خشبية أعمدة بالدور الأول علوي والتحفظ علي كمية من الأخشاب والحديد، وفك شدة خشبية سملات بمنطقة الكينج بحري والتحفظ على كمية من الأخشاب والحديد.

ونفذ حي المنتزه أول بإشراف اللواء محمد سحلول، حملة لإيقاف أعمال البناء المخالف عبارة عن أعمال تشوين بالعقار الكائن شارع يوسف غالي أمام كهرباء سيدي بشر، وتم التحفظ علي موتور ونش.

وشهد حي غرب برئاسة المهندسة سحر شعبان حملة لإزالة أعمال بناء مخالف عبارة عن حجرة في سعة المنفعة العامة بمنطقة كوم الشقافة تم إزالتها بالكامل، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالف.