اجتماع تنسيقى للمندوبين الدائمين للدول العربية تحضيرا للمنتدى العربي الروسي بمراكش

عُقد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، اليوم الاثنين، الاجتماع التنسيقي العربي على مستوى المندوبين الدائمين للدول العربية لدى الجامعة؛ وذلك للإعداد ومناقشة التحضيرات والترتيبات الجارية لعقد الدورة السادسة من المنتدى العربي - الروسي بمدينة مراكش في المغرب يوم 20 ديسمبر الحالي.

وترأس الاجتماع الوزير المفوض هشام ولد الصلاي، القائم بأعمال المندوب الدائم للمملكة المغربية لدى جامعة الدول العربية "رئاسة الدورة الحالية لمجلس الجامعة على المستوى الوزاري"، كما ترأس وفد الأمانة العامة السفير خالد بن محمد منزلاوي الأمين العام المساعد ورئيس قطاع الشئون السياسية الدولية.

وتم خلال الاجتماع، اطلاع المندوبين الدائمين للدول العربية الأعضاء على آخر مستجدات التحضيرات الخاصة بالدورة السادسة للمنتدى ومناقشة كل من مشروع البيان الختامي وخطة العمل المقرر اعتمادهما خلال تلك الدورة.

وصرح الأمين العام المساعد للشئون السياسية الدولية السفير الدكتور خالد منزلاوي، بأن المنتدى العربي الروسي يهدف بالأساس إلى تعميق أواصر الشراكة بين الدول العربية وروسيا، مشيرا إلى أن المنتدى تم إطلاقه عام 2013؛ استناداً إلى مذكرة التعاون الموقعة بين وزير خارجية روسيا وأمين عام جامعة الدول العربية عام 2009، والذي حقق نتائج إيجابية ومثمرة خلال دورات المنتدى الخمس السابقة.

وثمن المندوبون، خلال الاجتماع، الجهود الحثيثة التي تبذلها المملكة المغربية والأمانة العامة في سبيل إنجاح أعمال المنتدى العربي-الروسي، متطلعين الى دفع التعاون العربي - الروسي المشترك إلى آفاق أكثر رحابة في المستقبل.