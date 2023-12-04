تستعد الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، لبدء عروض "نوادي المسرح" في الموسم الجديد، والتي يُقدم من خلالها مجموعة من العروض المسرحية من مختلف أقاليم مصر، لعدد من الشباب المبدعين.

وقد وقع الاختيار على 163 عرضا مسرحيا على مستوى الأقاليم الثقافية الستة، ضمن خطة نوادي المسرح للعام 2023 - 2024، عقب انتهاء لجان التحكيم من مشاهدة مشاريع النوادي المقدمة في نوڤمبر الماضي.

وحرصت الإدارة العامة للمسرح برئاسة سمر الوزير، هذا العام على مراعاة اختيار عروض مسرحية من مختلف المحافظات، بهدف تقديم خدمة ثقافية متميزة للجمهور، من خلال منتج مسرحي يصل إلى كافة المحافظات، تنفيذا لمبدأ العدالة الثقافية ولإبراز المواهب الشابة في المجال المسرحي، بمنحها فرصة التعبير والإبداع أيا كانت الجودة الفنية.

وجاءت نتيجة المشاهدات كالتالي:

يقدم إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد 26 عرضا مسرحيا، منها 5 عروض لفرع ثقافة بني سويف، وهي شو تايم 2، ثم نبدأ في الرقص، المطعم، العابرون، وتقدم فرقة ببا عرضا بعنوان كتاكيت الڤراندة.

ويقدم فرع ثقافة القليوبية عرضين الأول بعنوان إنسو هيروسترات، والآخر بعنوان قصر برجاس لفرقة كفر شكر.

وتقدم فرقة فرع ثقافة الفيوم عرضين بعنوان آدم، والبلياتشو.

أما فرع ثقافة القاهرة فيشهد 3 عروض، أحدهما يحمل عنوان وش وضهر لفرقة روض الفرج، بينما تقدم فرقة السلام عرضين بعنوان المصري، وطقوس الإشارات والتحولات.

ويقدم فرع ثقافة الجيزة 14 عرضا لقصر الجيزة وهي: حياة، دراما الشحاذين، هاللوفوبيا، زيت الحيتان، ثم نبدأ في الرقص، حمار الصين العظيم، كفر أبو ضلمة، إصبع روچ، طرح الحرير، بيانو، ثامن أيام الأسبوع، فخ النفس، كانت هنا من قبل، وليلة القتلة.

وفي إقليم جنوب الصعيد يقدم 12 عرضا منها 3 عروض لفرع ثقافة الأقصر وهي: فكرة ما، وثيقة الدخول والخروج، وخيط أحمر طويل، ويقدم فرع ثقافة أسوان 4 عروض من بينها 3 لفرقة أسوان وهم رصد خان، النداهة، ميتافيرس، وتقدم فرقة كوم أمبو عرض العروسة.

أما فرع ثقافة قنا فيقدم 5 عروض منها عرض بعنوان لعبة الموت لفرقة نجع حمادي، وعرضين لفرقة فرشوط بعنوان حلم القيود، وعين حور، بينما تقدم فرقة قنا عرضين بعنوان سالب واحد، والواغش.

وفي إقليم وسط الصعيد يقام 12 عرضا منها 3 عروض لفرقة أسيوط وهي نقطة بيضا، غرفة 707، كروان وشاهد عليهم.

ويقدم فرع ثقافة سوهاج 4 عروض منها جيف، صولجان، قلب الجبل، لفرقة سوهاج بينما تقدم فرقة طهطا عرضا بعنوان المحرك المقدس.

ويقدم فرع ثقافة المنيا 5 عروض منها أولاد مصر لفرقة أبي قرقاص، ساحر الحياة وحواديتنا لفرقة بني مزار، مذكرة الموت وراشومون لفرقة ملوي.

ويقدم إقليم القناة وسيناء 28 عرضا منها عرض وسواس قهري لفرقة العريش بفرع ثقافة شمال سيناء، وتقدم فرقة شرم الشيخ بفرع جنوب سيناء 3 عروض وهي بين جبلين، البلياتشو، الدائرة السوداء.

ويقدم فرع ثقافة السويس 7 عروض وهي مسرح عرائس، روبيك كيوب، آخر الأرض، رصد خان، فنجان قهوة، ثلاثة في واحد، زمن الغم الجميل.

ويقدم فرع ثقافة الإسماعيلية 8 عروض وهي بداخلك قد ترى النور، مالك الدنيا، فوتوشوب، أربع حروف، كوميديا الأيام السبعة، الجريمة والعقاب، حلاوة شمسنا، والنور جه.

بينما يقدم فرع ثقافة بورسعيد 9 عروض وهي الممكن المستحيل، سبعة باب، رجال لهم رؤوس، صقر قصة لم تكتمل، موسم الخريف والغناء، شقة دبوس، الغوريلا، سوء تفاهم، 303.

ويقدم إقليم شرق الدلتا 48 عرضا منها 12 لفرع ثقافة الشرقية، حيث تقدم فرقة الزقازيق 10 عروض وهي اللحاد، بنت القمر، الخروج عن النص، بلا هوية، ليلة برد، طوق، الإنسان والظل، حيث وضعت علامة الصليب، سيرك جودتس، ضوء القمر، بينما تقدم فرقة فاقوس عرضين بعنوان دراما الشحاذين، والمهزلة الأرضية.

يقدم فرع ثقافة الدقهلية 14 عرضا وهي مدينة المذنبين، لعبة النهاية، بلا أهمية، أخبار أهرام جمهورية، عندما نبعث نحن الموتى، دم السواقي، سبع ليالي، بدون إعادة، شاي بلبن، الكونترباص، ذاكرة صفراء، وصفة للاستمتاع بالأكل، رصد خان، سالب صفر.

ويقدم فرع ثقافة دمياط 10 عروض منها 8 لفرقة دمياط وهي كلمات بلا معنى، رأس الغول، كينج تابعي، مدينة الثلج، مشعلو الحرائق، حانة الأقدار، الذهب، الشاب ايكا.

وتقدم فرقة بيت ثقافة سيدي سالم عرضا بعنوان الكرما، و بينما تقدم فرقة بيت ثقافة دسوق عرضا بعنوان هم.

أما إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي، يقدم 49 عرضا منهم 4 لفرع ثقافة المنوفية وهم جالاتيا، أنا الآن ميت، الورود السوداء، وسوء تفاهم.

ويقدم فرع ثقافة مطروح عرضا بعنوان اثنا عشر رجلا غاضبا، بينما يقدم فرع ثقافة الغربية 13 عرضا منها 6 عروض لطنطا وهي أسطورة من الزمن البعيد، حرب الخداع ، روبيرتو تزوكو، كان من المفترض، البطل في الزريبة، غيبة أو حية.

وتقدم فرقة مسرح 23 يوليو بالمحلة 3 عروض وهي صيد الفئران، أوبريت الدرافيل، بين عالمين، بينما تقدم فرقة قصر غزل المحلة 4 عروض وهي رحيل إجباري، المضروبين في الخلاط، أماديوس، ظلال.

ويقدم فرع ثقافة البحيرة 8 عروض منها 7 لفرقة دمنهور المسرحية وهي الدبلة، تقاطع الكلمات، الهوامش، حفلة للمجانين، غرفة بلا نوافذ، مرة واحد طار، ومأساة الحلاج.

هذا بالإضافة إلى عرض ليلة زفاف لفرقة أبي المطامير.

بينما يقدم فرع ثقافة الإسكندرية 23 عرضا لفرقة قصر ثقافة الأنفوشي وهم قصة حديقة الحيوان، بيت الحاجة، أقنعة الملائكة، الظلمة، الأيام المخمورة، روزا البرت، الكابوس، الذاكرة الصفراء، قانون صفر، إخلاء طرف، حلم ميت، اثنا عشر رجلا غاضبا، الكلب النائم، خروج الدائرة عن مكان مع الخنازير، الخطأ الأول، مانيكان، الانتهازيون لا يدخلون الجنة، المجهول، عائلة توت، الهوامش، كوميديا الأيام السبعة، وتسمحيلي بتلك الفرصة.

عروض نوادي المسرح من إنتاج الإدارة العامة للمسرح التابعة للإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان تامر عبد المنعم، ومن المقرر أن تقدم خلال إجازة منتصف العام الدراسي الحالي، بالتنسيق مع الأقاليم الثقافية، وبإشراف الفنان شاذلي فرح وكيل الإدارة العامة للمسرح، والمخرج محمد الطايع مدير النوادي.