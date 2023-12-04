اصطفاف السيارات والمعدات استعدادا لمواجهة السيول والأزمات في مطروح

أعلن العميد عمرو عبد المجيد، رئيس مدينة مرسى مطروح، اصطفاف معدات وسيارات الحملة الميكانيكية بمجلس مدينة مرسي مطروح بمنطقة روميل، لمتابعة مدى الاستعداد لمواجهة الطوارئ والكوارث الطبيعية والأمطار والسيول.

وقال رئيس مدينة مرسى مطروح، اليوم، إن الهدف من الاصطفاف هو الوقوف علي مدي استعداد معدات وسيارات مجلس مدينة مرسي مطروح لمواجهة السيول وجميع الأزمات والكوارث والسيطرة عليها، ومراجعة جاهزية كل المعدات للسيطرة في حالة طوارئ، لتكون علي أهبة الاستعداد للتعامل مع أزمة أو كارثة طبيعية وربط المدينة بمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة.

وأضاف رئيس مدينة مرسى مطروح، أن هناك متابعة مستمرة من محافظ مطروح بمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة لعملية الاصطفاف، وتم رفع درجة الاستعداد القصوي لمراجعة كفاءة المعدات والسيارات والتأكد من جاهزيتها وصلاحيتها للتعامل الفوري في حالة حدوث الأزمات والطوارئ طبقاً لتعليمات مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية.

وشدد علي ضرورة الحفاظ على المعدات ورفع كفاءتها بصفة دورية والاطمئنان علي سلامة عملها بشكل جيد وفعال والاهتمام بالتدريب المستمر للعنصر البشرى القائم على تشغيل المعدات والأجهزة ليكون قادر على استخدام تلك المعدات بالشكل الأمثل وتحقيق الغرض المرجو منها.