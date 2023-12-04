يستضيف برنامج "ذكريات" الذي يذاع في السادسة مساء، بعد غد الأربعاء، على شاشة نايل لايف، الدكتور والفنان محمد غنيم في حلقة خاصة.

ويتحدث غنيم، في البرنامج عن مشواره مع الفن وبداياته، وذكريات أعماله الفنية، وأهم الأدوار التي قدمها، وكيف بدأ في التسعينات، وصداقته مع الفنانين بحكم عمله كطبيب قبل دخوله مجال التمثيل.

ويتطرق حديث غنيم، خلال الحلقة إلى علاقته التمثيل الذي بعد هوايته، وتعامله مع الطب باعتباره مهنته، كما تحدث عن أصعب المشاهد، وأهمها والدور الذي عرفه الجمهور من خلاله كممثل، فضلًا عن كواليس أعماله الفنية واكتشاف موهبته.

برنامج "ذكريات" إعداد ولاء شعراوي، وتقديم أحمد علاء الدين، وإخراج شريف عبد الهادي.