مجموعة ناشطة تتهم مايكروسوفت بمساعدة إسرائيل في إخفاء أدلة على عمليات تتبع الفلسطينيين

قدمت مجموعة "المجلس الأيرلندي للحريات المدنية" الناشطة شكوى تتهم فيها شركة "مايكروسوفت" بانتهاك قانون حماية البيانات في الاتحاد الأوروبي.



وذكرت وكالة "بلومبيرغ" للأنباء أن المجموعة استندت في شكواها إلى مزاعم من موظفي الشركة بأن "مايكروسوفت" ساعدت في إزالة أدلة على المراقبة الواسعة التي تمارسها إسرائيل بحق الفلسطينيين من مراكز بيانات تقع داخل القارة.

وطالبت الشكوى التي قدمتها المجموعة يوم الأربعاء، لجنة حماية البيانات في أيرلندا بالتحقيق في طريقة معالجة "مايكروسوفت" للبيانات العسكرية والحكومية الإسرائيلية ووقف هذه الممارسات إذا كانت غير قانونية.

وقدم المجلس الشكوى التي تستشهد بمعلومات تم الحصول عليها من مبلغين داخل شركة "مايكروسوفت" بدعم من منظمة "إيكو" وهي جماعة ضغط تعمل على مساءلة شركات التكنولوجيا الكبرى بشأن القضايا الاجتماعية.

وذكرت الشكوى أن نقل البيانات أضعف قدرة أيرلندا على مراقبة البيانات المصنفة حساسة بموجب قانون اللائحة العامة لحماية البيانات في أوروبا، وهو أحد قوانين الخصوصية الأكثر صرامة في العالم.



وقدمت المجموعة الشكوى في أيرلندا حيث يقع المقر الأوروبي لشركة "مايكروسوفت"، علما بأن الجهات التنظيمية المحلية تتولى مسؤولية إنفاذ قانون حماية البيانات في الاتحاد الأوروبي.