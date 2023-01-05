عبر الإعلامي مصطفى بكري، عن تفاؤله بقدرة مصر على تخطي الصعوبات التي تمر بها.

وقال بكري، خلال برنامج «حقائق وأسرار» على قناة صدى البلد: «المواطن مش عايز أكتر من الستر، الناس قادرة على الفرز وتميز بين المخلص والمتآمر»، مردفا «مش كل حاجة تمام، وفيه حاجات لازم تتصلح، لكن الحملات التي تنظم ضد الجيش والشرطة والتشكيك في القيادة السياسية عبارة عن محاولات حشد وشحن ضد الدولة».

وأضاف بكري: «ربنا أعلم بالنوايا، بلدنا دي هتقف وهتنتصر على مشاكلها».

واستنكر الإعلامي مصطفى بكري اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي المسجد الأقصى قائلا جريمة في حق المجتمع الدولي والعرب، علينا الانتفاض دفاعا عن قدسية المسجد الأقصى ويجب أن يعلم الصهاينة أنهم مجرمون لا يحترمون الدين ولا الأوطان، معلقا: «لن ننسى القدس ولا الأقصى».