أكد الإعلامي إبراهيم عيسى، أن بحيرة قارون بمحافظة الفيوم تعتبر قبلة سياحية، وتجذب عشرات الآلاف من السياح المصريين والأجانب سنويًا، إلا أن التلوث وصل لهذه المناطق الجاذبة للسياح، مشيرا إلى أن زوار الفيوم يشمون الروائح العطنة الملوثة من بحيرة قارون.

وأشار الاعلامي إبراهيم عيسى، خلال تقديم برنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، إلى أن هذا التلوث امتد إلى المناطق السياحية في بحيرة قارون، موضحا أن البحيرة الآن مصدر للتلوث، كما أن هذا التلوث مرعب ومخيف، وهذا التلوث تسبب نتيجة مخلفات عدة مصانع في نطاق المحافظة.

واستكمل: "التخلص من مخلفات المصانع في بحيرة قارون شئ مخيف ومرعب، حيث أن مياه الصرف الصحي تُرمى كل يوم، وذلك بالتزامن مع مؤتمر المناخ الذي تم انعقاده في مدينة شرم الشيخ الشهر قبل الماضي"، لافتا إلى أنه اعتاد للذهاب لهذه البحيرة، وهو من عشاق محافظة الفيوم، إذ أنها من أقدم المحافظات المصرية وبها تاريخ وحضارة كبيرة وممتدة على مر العصور.