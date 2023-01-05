بوتين وأردوغان يبحثان الأزمة السورية والوضع في أوكرانيا

أفاد الكرملين بأن الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين، والتركي رجب طيب أردوغان، بحثا هاتفيا اليوم الخميس، الملف السوري والوضع في أوكرانيا، وذلك بحسب ما نشره موقع «روسيا اليوم» الإخباري.

وقال مكتب الرئاسة التركية، إن الرئيسين التركي والروسي، بحثا خلال الاتصال، الأزمة السورية والوضع في أوكرانيا والعلاقات الثنائية.

وبحسب البيان الصادر عن مديرية الإعلام والاتصال في الرئاسة التركية، «شهد الاتصال بحث العلاقات التركية الروسية، وخاصة ملفّ الطاقة، والقضايا الإقليمية، بما في ذلك الحرب الروسية الأوكرانية، وسوريا».

وأضاف البيان: «ذكر الرئيس التركي أردوغان خلال المحادثات، أنهم عززوا ويواصلون تعزيز البنية التحتية، لإنشاء مركز للغاز الطبيعي في تركيا، وذكر أنهم يهدفون إلى استكمال خارطة الطريق، واتخاذ خطوات ملموسة لتنفيذها في أقرب وقت ممكن».

وذكر الرئيس التركي أردوغان، وفق البيان، أن «الجانب التركي شهد النتائج الإيجابية للمفاوضات بشأن الأزمة الروسية الأوكرانية، في ممر الحبوب، وتبادل الأسرى، ومبادرات المنطقة الآمنة حول محطة زاباروجيه للطاقة النووية)».

وقال إن «الدعوات إلى السلام والمفاوضات يجب أن تكون مدعومة بوقف إطلاق النار من جانب واحد، ورؤية الحل العادل».

وشدد على ضرورة اتخاذ خطوات ملموسة الآن، لتطهير المناطق الحدودية التركية، خاصة مناطق تل رفعت ومنبج، من تنظيم حزب العمال الكردستاني الإرهابي)، قائلًا إن النظام -السوري- يجب أن يكون بناء، وأن يتخذ بعض الخطوات في العملية السياسية من أجل تحقيق ذلك.