إيران تغلق مركز أبحاث فرنسيا ردا على موقف باريس من رسوم الكاريكاتير الناقدة لطهران

أغلقت إيران مركز أبحاث فرنسيًا، وذلك ردًا على موقف باريس من رسوم الكاريكاتير الناقدة للجمهورية الإسلامية، بحسب ما أفادته وكالة الأنباء الفرنسية «فرانس برس»، في خبر عاجل لهان صباح الخميس.

وبحسب ما نشرته صحيفة «إيران إنترناشونال» استدعت وزارة الخارجية الإيرانية سفير فرنسا في طهران، بعد نشر رسوم كاريكاتيرية للمرشد علي خامنئي في مجلة «شارلي إبدو».

واعتبر وزير خارجية إيران حسين أمير عبد اللهيان، أمس الأربعاء، نشر رسوم كاريكاتورية للمرشد الإيراني في مجلة «شارلي إبدو» الفرنسية الساخرة، عملا عدائيا وغير لائق، وهدد المجلة بـ«رد حاسم».

وقال عبد اللهيان: «إن العمل المهين وغير اللائق الذي تقوم به صحيفة فرنسية في نشر رسوم كاريكاتورية ضد السلطة الدينية والسياسية لن يمر دون رد حاسم وفعال، ولن نسمح للحكومة الفرنسية أن تتجاوز حدودها».

وجاء رد فعل وزير خارجية إيران على مسابقة الرسوم الكاريكاتورية التي أطلقت عليها شارلي إبدو «خلع خامنئي!»، وأعلنت عن الرسوم الكاريكاتورية المختارة في الأيام الأخيرة.