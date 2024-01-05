تركيا: تحييد عنصرين من حزب العمال الكردستاني في شمال العراق

أعلنت وزارة الدفاع التركية تحييد عنصرين من تنظيم حزب العمال الكردستاني "بي كيه كيه " الإرهابي بمنطقة عملية "المخلب - القفل" شمال العراق.

وذكر بيان صادر عن الوزارة، اليوم الجمعة، "تم تحييد إرهابيين اثنين من ( بي كيه كيه ) بعد أن رصدتهما القوات المسلحة في منطقة عملية "المخلب - القفل" شمال العراق، بحسب وكالة الأناضول التركية للأنباء.

وتستخدم تركيا كلمة "تحييد" للإشارة إلى قتل أو أسر أو إصابة المسلحين الذين تشتبك معهم القوات التركية في قتال.

وفي 23 أبريل 2021، أطلقت تركيا عمليتي "مخلب البرق" و"مخلب الصاعقة" بشكل متزامن ضد إرهابيي "بي كيه كيه " في مناطق "متينا" و"أفشين-باسيان"، شمالي العراق، وشنت تركيا عملية مخلب القفل في أبريل عام 2022.

ووفقا لبيانات تركية، تسبب الحزب في مقتل حوالي 40 ألف شخص (مدنيون وعسكريون) خلال أنشطته الانفصالية المستمرة منذ ثمانينيات القرن الماضي.