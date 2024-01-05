مندوب فلسطين بالأمم المتحدة: نتطلع لصدور أمر قضائي من العدل الدولية يُوقف العدوان على غزة

قال السفير إبراهيم خريشة مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة، إنّ جهود السلطة مستمرة للعمل على وقف المجازر والإبادة الجماعية التي يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «تحت الشمس» الذي يُقدمه الإعلامي أحمد سالم، عبر شاشة «الشمس»، مساء الجمعة، أنّ هناك حراكا في محكمة العدل الدولية، للنظر في جرائم الإبادة الإسرائيلية، وهي الدعوى المقدمة من جنوب إفريقيا، وستُعقد يومي الأربعاء والخميس المقبلين.



وعبر عن تطلع بلاده لأنْ يكون هناك أمر قضائي بوقف إطلاق النار وفتح المعابر وإدخال المساعدات الإنسانية، بجانب وقف الممارسات المرتكبة في الضفة الغربية التي لا تقل خطورة (عن قطاع غزة).



وأشار إلى أنّ فلسطين ستظل للفلسطينيين، ولا يقبل شعبها دعوات التهجير، مشددا على أنّ حكومة الاحتلال تمارس حالة من العربدة ضد الفلسطينيين.



ونوه بأن الشعب الفلسطيني رغم المعاناة والألم والجرح الكبير والخسائر الكبيرة التي لا يتخيلها أي عقل بشري، فسيظل على أراضيه، ولن يتخلى عنه، ولن يقرر أحدٌ له مستقبله.