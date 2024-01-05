خالد عبد الفتاح: كنت أخطط للانضمام للأهلي في 2029

أكد خالد عبد الفتاح، لاعب النادي الأهلي أنه كان يخطط للانضمام إلى الفريق الأحمر بعد 5 مواسم، مُشيرًا إلى أنه مازال في انتظار الحصول على فرصة المشاركة بالمباريات.

وقال خالد عبد الفتاح في تصريحات عبر قناة أون تايم سبورتس: "شخصية النادي الأهلي ليست مجرد شعارات، هذه الشخصية تجعلك تضحك حتى في أوقات الهزيمة لأنك تثق في قدرتك على تحقيق الانتصار".

وأضاف: "كنت أشعر بالضغط في بداية فترتي مع الأهلي لإحساسي أنني تحت الاختبار، وبدأت في الشعور بالاطمئنان بعد مباراة الزمالك".

وتابع اللاعب البالغ من العمر 24 عامًا: "كنت أخطط للانضمام إلى الأهلي وأنا في عمر 28 أو 29 عامًا، لكن الحمد لله هذه الخطوة أتت مبكرًا، وأتواجد الآن في جيل عظيم للنادي الأهلي".

وأتم خالد عبد الفتاح تصريحاته قائلًا: "لست مظلومًا في الأهلي لكنني أنتظر فرصة، عدد كبير من المباريات التي شاركت فيها لعبت 4 أو 5 دقائق كما أنني لم ألعب 3 مباريات متتالية في نفس المركز".