وصل الغاني إينياكي ويليامز، مهاجم أتلتيكو بيلباو الإسباني، إلى معسكر منتخب غانا في العاصمة أكرا؛ استعدادًا للمشاركة في بطولة كأس الأمم الإفريقية «كوت ديفوار 2023».

وتستضيف كوت ديفوار النسخة الرابعة والثلاثين من بطولة أمم إفريقيا خلال الفترة من 13 يناير الجاري وحتى 11 فبراير المقبل.

وتأخر انضمام إينياكي ويليامز لمعسكر المنتخب الغاني، بعد تعرضه لإصابة خلال الفترة الماضية رفقة ناديه الإسباني، قبل أن يتعافى ويسافر إلى غانا في وقت مبكر من فجر اليوم الجمعة.

ويبقى محمد قدوس، لاعب وست هام الإنجليزي، آخر اللاعبين المنتظر إنضمامهم للمنتخب الغاني، والذي تأخر بسبب تعرضه لإصابة بكدمة مع الفريق.

ومن المنتظر أن يشارك مهاجم أتلتيك بيلباو في تدريبات منتخب النجوم السوداء مساء اليوم الجمعة، حيث يستعد المنتخب الغاني لمواجهة ودية أمام ناميبيا يوم الإثنين المقبل، قبل السفر إلى كوت ديفوار.

ويقع المنتخب الغاني في المجموعة الثانية رفقة المنتخب الوطني وموزمبيق وغينيا بيساو.

يفتتح الفراعنة مشوارهم في البطولة بمواجهة موزمبيق 14 يناير في السابعة مساءً، قبل مواجهة غانا 18 يناير في العاشرة مساءً، على أن يختتم مواجهات دور المجموعات بمواجهة كاب فيردي يوم 22 يناير في العاشرة مساءً.