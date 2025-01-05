 مخاوف من تعطل الحياة في بريطانيا بسبب الثلوج الكثيفة والأمطار المتجمدة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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مخاوف من تعطل الحياة في بريطانيا بسبب الثلوج الكثيفة والأمطار المتجمدة

د ب أ
نشر في: الأحد 5 يناير 2025 - 1:22 ص | آخر تحديث: الأحد 5 يناير 2025 - 1:22 ص

تواجه أجزاء كبيرة من المملكة المتحدة تساقطا كثيفا للثلوج ومطرا متجمدا، ما يمكن أن يتسبب في تعطيل الحياة اليومية، بعد أن دخل تحذيران من الطقس باللون البرتقالي حيز التنفيذ.

وذكرت وكالة بي إيه ميديا البريطانية أنه من المتوقع أن تشهد البلاد العديد من الاضطرابات مثل تعطل المركبات على الطرق، وتأجيل أو إلغاء رحلات القطارات والطائرات، وانقطاع التيار الكهربائي، في ظل استمرار الأحوال الجوية الشتوية لمدة أسبوع، وفقا لما ذكره مكتب الأرصاد الجوية.

وبحسب مكتب الأرصاد فإن هناك أيضا "فرصة جيدة" لأن تتعرض المناطق الريفية للعزلة بسبب الطقس، مع توقع تساقط ثلوج يصل إلى مستوى 30 سنتيمترا في بعض المناطق.

وقد يصدر المزيد من تحذيرات الطقس في الأيام القليلة المقبلة.

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