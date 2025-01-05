الاحتلال يعتقل 20 فلسطينيا على الأقل من الضفة

قال نادي الأسير الفلسطيني إن قوات الاحتلال الإسرائيليّ واصلت حملات الاعتقال في الضّفة بوتيرة غير مسبوقة، وذلك في ضوء جريمة حرب الإبادة المستمرة بحقّ أهل غزة منذ 457 يوماً، حيث اعتقلت قوات الاحتلال منذ مساء أمس وحتّى صباح اليوم الأحد 20 مواطناً على الأقل من الضّفة.

وأضاف في بيان مشترك مع هيئة شئون الأسرى والمحررين، اليوم الأحد، أن من بين المعتقلين أطفال، وأسرى سابقين، وتوزعت عمليات الاعتقال على محافظات: الخليل، وبيت لحم، وطولكرم، وأريحا، ورام الله، والقدس.

ونوه قوات الاحتلال أعدمت صباح اليوم، الأسير السابق حسن علي ربايعة (40 عامًا) من بلدة ميثلون/جنين، بعد أنّ حاصرت منزله، وأطلقت النار عليه واعتقلته، ثم أعلن عن استشهاده لاحقًا، كما يواصل الاحتلال احتجاز جثمانه حتّى الساعة، وهو والد الطفل الشهيد علي ربايعة الذي ارتقى قبل شهور.

وذكر أنّ حملات الاعتقال هذه تأتي في ظل العدوان الشامل، التي يشنّه الاحتلال على أبناء شعب فلسطين، كعملية انتقامية تندرج في إطار جريمة (العقاب الجماعي)، حيث شكّلت عمليات الاعتقال، وما تزال أبرز السّياسات الثّابتة والممنهجة التي يستخدمها الاحتلال، لتقويض أي حالة مقاومة متصاعدة ضده.