طلبت إدارة النشاط الثقافي والفكري بدار الأوبرا المصرية، من الكاتب الصحفي محمود التميمي إعادة تقديم ليلة "البحث عن روح أم كلثوم"، التي افتتحت بها سلسته "أرواح في المدينة" العام الجديد، وحققت نجاحا كبيرا؛ حيث شهدت حضورا كامل العدد على المسرح الصغير بأوبرا القاهرة لمدة جاوزت 4 ساعات.

ومن المقرر أن يستضيف مسرح سيد درويش بأوبرا الإسكندرية الليلة المميزة يوم 22 يناير المقبل، بينما تُعرض على خشبة أوبرا دمنهور التاريخية يوم 10 فبراير؛ لتستمر الاحتفالية بتكريم إرث كوكب الشرق أم كلثوم والوصول إلى جمهور أوسع.

وقال الكاتب الصحفي محمود التميمي، عبر صفحته على فيسبوك: "مفاجاة لطيفة من دار الأوبرا المصرية.. بعد النجاح الكبير لليلة البحث عن روح أم كلثوم التي قدمتها ضمن سلسلة أرواح في المدينة، طلبت مني إدارة النشاط الثقافي و الفكري إعادة تقديم الليلة على مسارح أوبرا اسكندرية مسرح سيد درويش يوم ٢٢ يناير و أوبرا دمنهور التاريخية يوم ١٠ فبراير".

وأضاف التميمي: "الدعوة عامة والدخول مجاني.. لكل محبي الست والباحثين عن الأرواح الأصيلة المعبرة عن الهوية المصرية الحقيقية".

ويعد الاحتفاء بالسيدة أم كلثوم، عادة متكررة في فعاليات "أرواح في المدينة"، حيث سبق واحتفلت بذكرى الست في مطلع عام 2023 و2024.

ومن بين أبرز ضيوف أمسية الاحتفال للعام الجاري، حضر المهندس خالد عبدالعزيز رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والكاتب أحمد المسلماني رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، والمهندس حسام صالح من الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، والفنانة سميرة عبدالعزيز، والدكتورة نهلة إمام مستشارة وزير الثقافة للتراث، وخبيرة التراث باليونسكو.

وتضمن اللقاء، الذي استضافه المسرح الصغير بأوبرا القاهرة، استعراضًا عميقًا لأرشيف إبداعات كوكب الشرق أم كلثوم وذكرياتها، بمشاركة نخبة من المثقفين والكتاب المتخصصين، مثل الكاتب الصحفي سيد محمود رئيس التحرير الأسبق لجريدة "القاهرة"، والباحث في التلاوة والإنشاد الديني هيثم أبو زيد، والكاتب الصحفي محمد دياب المؤرخ البارز للغناء المصري.

- ألف ليلة وليلة.. جمهور أرواح في المدينة يعايش أجواء حفلات الست

وفي بداية الأمسية، حاول محمود التميمي، نقل معايشة واقعية لحفلات السيدة أم كلثوم لجمهور "أرواح في المدينة"، حيث خفتت الأضواء وانبعث صوت الإذاعي الكبير جلال معوض وهو يقدم إحدى حفلات أم كلثوم، ثم يظهر الست على المسرح بأغنية "ألف ليلة وليلة"، ويتفاعل معها الجمهور وكأنهم عادوا بالزمن إلى نصف قرن مضى.

- سميعة الصف الأول: عظمة على عظمة يا ست

بدأت جولة أرشيف الصحافة عن تجربة السيدة أم كلثوم، مع تحقيق نشر في مجلة "الكواكب"، حول شخصية شهيرة في معظم حفلات الست، وهو رجل كان يظهر دائما بقفطانه وطربوشه وشعره الأنيق. وعندما يتملك منه نشوة الطرب، كان يهتف بأعلى صوته: "عظمة على عظمة ياست".

وتابع التميمي، تصحيح بعض المعلومات الخاطئة المتداولة عبر منصات التواصل الاجتماعي حول هذا الرجل، مشيرًا إلى أن اسمه ليس سعيد الطحان بل الحاج حافظ الطحان أحد تجار الغلال بشارع بين السورين (شارع بورسعيد حاليًا) في القاهرة.

وأكد التميمي، أن جملة "عظمة على عظمة" اقتبسها الحاج حافظ الطحان من الموسيقار الكبير محمد عبدالوهاب، وأضاف إليها كلمة "يا ست"؛ ليهتف بها خلال حفلات أم كلثوم.

كما ذكر التميمي، أن علاقة الحاج حافظ الطحان بأم كلثوم لم تقتصر على حضور الحفلات، بل تطورت لتصبح علاقة أسرية، حيث كانت أم كلثوم تزور زوجته وتبادلها شقيقتها وبناتها الزيارات في منزل العائلة بمنطقة باب الشعرية.