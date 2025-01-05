 إصابة فرد أمن أثناء إنقاذه حياة سيدة في بورسعيد - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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إصابة فرد أمن أثناء إنقاذه حياة سيدة في بورسعيد

محسن عشري
نشر في: الأحد 5 يناير 2025 - 12:00 ص | آخر تحديث: الأحد 5 يناير 2025 - 12:00 ص


أصيب فرد من أفراد الدفاع والحماية المدنية بمحافظة بورسعيد، بالاختناق أثناء محاولته إنقاذ حياة سيدة.

وتلقى اللواء تامر السمري مدير الأمن بمحافظة بورسعيد، إخطارا من إدارة شرطة النجدة يفيد بإصابة "أحمد.ع"، أمين شرطة بالدفاع المدني بحالة اختناق، وذلك خلال إنقاذه حياة "سماح.ع، 43سنة"، من حريق شب بشقتها بالدور الأخير بإحدى العمارات السكنية بمنطقة السيدة خديجة الشعبية بنطاق حي الزهور، وذلك بسبب حدوث ماس كهربائي، نتج عنه حدوث دخان كثيف أدى إلى حالة الاختناق.

وتمكنت سيارتي من إدارة الدفاع والحماية المدنية، بقيادة العقيد هاني المهدي من إطفاء نيران الحريق، وتم تحرير محضر بالواقعة بقسم شرطة حي الزهور، وجارٍ استكمال الإجراءات القانونية.

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