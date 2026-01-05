الحصر العددي بدائرة الدلنجات بمحافظة البحيرة يُظهر تفوق الدامي على الكومي

أعلن رئيس اللجنة العامة المشرفة على انتخابات مجلس النواب بدائرة الدلنجات بمحافظة البحيرة، التي يتنافس فيها مرشحان على مقعد واحد، أرقام الحصر العددي لأصوات الناخبين، على أن تُعلن النتائج الرسمية لاحقًا من قِبل الهيئة الوطنية للانتخابات.

وأظهر الحصر العددي لفرز الأصوات تفوق محمد الدامي (مستقل)، حيث حصل على 42,683 صوتًا، مقابل حصول منافسه محمود الكومي (مستقل) على 39,815 صوتًا.

وبلغ عدد من لهم حق التصويت بالدائرة 290,892 ناخبًا، أدلى منهم بأصواتهم في صناديق الاقتراع 83,900 ناخب، وبلغ عدد الأصوات الصحيحة 82,500 صوت، بينما بلغ عدد الأصوات الباطلة 1,400 صوت.

وأغلقت مراكز الاقتراع أبوابها أمام الناخبين في تمام الساعة التاسعة مساءً يوم الأحد، عقب انتهاء اليوم الثاني والأخير لانتخابات مجلس النواب التي جرت داخل مصر على مدار يومين، أعقب ذلك أعمال فرز الأصوات داخل مقار اللجان الفرعية، ثم جرى حصرها عدديًا باللجان العامة.

وجرت جولة الإعادة في 27 دائرة انتخابية موزعة على 10 محافظات، بعدما كانت الهيئة الوطنية للانتخابات قد ألغت نتائجها الأصلية ضمن المرحلة الثانية، وسط منافسة بين مرشحي الأحزاب والمستقلين، البالغ عددهم 98 مرشحًا، على 49 مقعدًا.