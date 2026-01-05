أعلن وزير الإعلام والاتصالات الفنزويلي فريدي نيانيز تشكيل لجنة برلمانية خاصة لتحرير الرئيس نيكولاس مادورو وزوجته المخطوفين مؤخرا على أيدي القوات الأمريكية.



وقال نيانيز في بيان بُث عبر "تيليغرام": "شكلت الرئيسة بالإنابة اليوم خلال اجتماع مجلس الوزراء لجنة رفيعة المستوى لتحرير الرئيس نيكولاس مادورو وزوجته"، وستترأس اللجنة رئيس الجمعية الوطنية خورخي رودريغيز.

وشهدت فنزويلا مطلع العام الجاري عملية عسكرية أمريكية واسعة على كاراكاس ومناطق أخرى، أسفرت عن مقتل عشرات الأشخاص بمن فيهم عسكريون ومدنيون وكوبيون، تم على إثرها اختطاف الرئيس نيكولاس مادورو وزوجته سيليا فلوريس ونقلهما إلى نيويورك.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة تدير البلاد مؤقتا، فيما تولت نائبة الرئيس دلسي رودريغيز الرئاسة بالإنابة.