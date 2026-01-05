الحصر العددي لدائرة مغاغة بمحافظة المنيا يظهر تفوق عبد الحفيظ وغيته وحلبي وفتح الباب

أعلن رئيس اللجنة العامة المشرفة على انتخابات مجلس النواب بدائرة مغاغة بمحافظة المنيا، التي يتنافس فيها 8 مرشحين على 4 مقاعد، عن أرقام الحصر العددي لأصوات الناخبين، والتي من المقرر أن تعلنها الهيئة الوطنية للانتخابات لاحقًا.

وأظهر الحصر العددي لفرز الأصوات تفوق كل من:

العميد محمود عبد الحفيظ، حزب مستقبل وطن، حيث حصل على 81,043 صوتًا.

الدكتور حسين غيته، حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، حيث حصل على 76,237 صوتًا.

الدكتور حمادة حلبي، مستقل، حيث حصل على 75,314 صوتًا.

إيهاب خالد فتح الباب، مستقل، حيث حصل على 56,420 صوتًا.



مقابل ذلك، حصل المنافسون على الأصوات التالية:

اللواء إيهاب عبد العظيم، حزب الوفد، حيث حصل على 46,892 صوتًا.

الحاج محمد فرغلي، مستقل، حيث حصل على 45,180 صوتًا.

مصطفى أحمد منتصر، مستقل، حيث حصل على 48,417 صوتًا.

اللواء أبو الفتوح محمد علي، مستقل، حيث حصل على 75,429 صوتًا.

وبلغ عدد من لهم حق التصويت بالدائرة 1,053,635 مواطنًا، أدلى منهم بصوته في صناديق الاقتراع 135,784 ناخبًا، وبلغت الأصوات الصحيحة 118,808 صوتًا، بينما بلغت الأصوات الباطلة 16,976 صوتًا.

وأغلقت مراكز الاقتراع أبوابها أمام الناخبين الساعة 9 مساءً يوم الأحد، عقب انتهاء اليوم الثاني والأخير لانتخابات مجلس النواب، التي جرت داخل مصر على مدار يومين، تلتها أعمال فرز الأصوات داخل مقار اللجان الفرعية، ثم حصرها عدديًا باللجان العامة.

وجرت جولة الإعادة في 27 دائرة انتخابية، موزعة على 10 محافظات، بعد أن ألغت الهيئة الوطنية الانتخابات الأصلية ضمن المرحلة الثانية، وسط منافسة بين مرشحي الأحزاب والمستقلين، البالغ عددهم 98 مرشحًا، على 49 مقعدًا.