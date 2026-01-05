الحصر العددي لدائرة الداخلة بمحافظة الوادي الجديد يُظهر تفوق المرشح المستقل تامر عبد القادر

أعلن رئيس اللجنة العامة المشرفة على انتخابات مجلس النواب بدائرة الداخلة بمحافظة الوادي الجديد، التي يتنافس فيها مرشحان مستقلان على مقعد واحد فردي، عن أرقام الحصر العددي لأصوات الناخبين، على أن تعلنها الهيئة الوطنية للانتخابات رسميًا لاحقًا.

وأظهر الحصر العددي لفرز الأصوات تفوق المرشح تامر عبد القادر، مستقل، حيث حصل على 20,496 صوتًا، مقابل حصول منافسه، المرشح المستقل مصطفى حسن سنوسي، على 13,911 صوتًا.

وبلغ عدد من لهم حق التصويت بالدائرة 111,789 ناخبًا، أدلى منهم بأصواتهم في صناديق الاقتراع 34,923 ناخبًا، وبلغت الأصوات الصحيحة 34,407 صوتًا، بينما بلغ عدد الأصوات الباطلة 516 صوتًا.

وأغلقت مراكز الاقتراع أبوابها أمام الناخبين الساعة 9 مساءً الأحد، عقب انتهاء اليوم الثاني والأخير لانتخابات مجلس النواب، التي جرت داخل مصر على مدار يومين، أعقب ذلك مباشرة أعمال فرز الأصوات داخل مقار اللجان الفرعية، ثم جرى الحصر العددي باللجان العامة.

وجرت جولة الإعادة في 27 دائرة انتخابية موزعة على 10 محافظات، بعد أن ألغت الهيئة الوطنية انتخاباتها الأصلية ضمن المرحلة الثانية، وسط منافسة بين مرشحي الأحزاب والمستقلين، البالغ عددهم 98 مرشحًا على 49 مقعدًا.