مساعد ترامب: من غير المتوقع أن يذكر الرئيس الأمريكي قضية العزل في خطابه السنوي

يلقي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الخطاب السنوي "حالة الاتحاد" أمام الكونجرس اليوم الثلاثاء، والذي من المتوقع أن يركز فيه على القضايا الاقتصادية.

ويقول معاونو الرئيس ترامب إن الخطاب سيتسم بنغمة إيجابية.

وكان المتحدث باسم البيت الأبيض هوجان جيدلي قد قال فى وقت سابق من اليوم إن النص المُعد لخطاب حالة الاتحاد الذي سيدلي به الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لا يتضمن أى كلمة عن قضية "العزل"، والتي من المقرر أن يصدر مجلس الشيوخ الأمريكي حكمه فيها غدا.

وأوضح جيدلي أن ترامب سوف يتحدث عن الجهود المناهضة للاجهاض.