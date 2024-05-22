 مصدر رفيع المستوى: مصر لن تسمح بتحقيق المصالح الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية على حسابها - بوابة الشروق
الأربعاء 22 مايو 2024 6:06 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

النتـائـج تصويت

مصدر رفيع المستوى: مصر لن تسمح بتحقيق المصالح الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية على حسابها

أحمد علاء
نشر في: الأربعاء 22 مايو 2024 - 5:39 م | آخر تحديث: الأربعاء 22 مايو 2024 - 5:39 م

جدّد مصدر مصري رفيع المستوى، التأكيد على رفض مصر بشكل قاطع مخططات الاحتلال الإسرائيلي بتهجير سكان قطاع غزة إلى سيناء.

ونقلت قناة إكسترا نيوز، اليوم الأربعاء، عن المصدر قوله إن مصر لن تسمح بتحقيق المصالح الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية على حسابها.

وذكر أن تصريحات بعض المسئوليين الإسرائيليين بأن المشكلة عدم سماح مصر لسكان غزة بالدخول إلى أراضيها تؤكد النوايا والمخططات الإسرائيلية بتهجير الفلسطينيين إلى سيناء، وهو ما ترفضه مصر بشكل قاطع.

ونوه بأن النوايا والمخططات الإسرائيلية بتهجير الفلسطينيين إلى سيناء مرفوضة مصريًا ودوليًا.

وأفاد بأنه على إسرائيل مراجعة موقف المساعدات المصرية المتراكمة بمعبر كرم أبوسالم والتي تتجاوز 500 شاحنة قبل أن تدعي وتتهم مصر بأنها تمنع إدخال المساعدات للقطاع.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك