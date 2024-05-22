مصدر رفيع المستوى: مصر لن تسمح بتحقيق المصالح الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية على حسابها

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جدّد مصدر مصري رفيع المستوى، التأكيد على رفض مصر بشكل قاطع مخططات الاحتلال الإسرائيلي بتهجير سكان قطاع غزة إلى سيناء.

ونقلت قناة إكسترا نيوز، اليوم الأربعاء، عن المصدر قوله إن مصر لن تسمح بتحقيق المصالح الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية على حسابها.

وذكر أن تصريحات بعض المسئوليين الإسرائيليين بأن المشكلة عدم سماح مصر لسكان غزة بالدخول إلى أراضيها تؤكد النوايا والمخططات الإسرائيلية بتهجير الفلسطينيين إلى سيناء، وهو ما ترفضه مصر بشكل قاطع.

ونوه بأن النوايا والمخططات الإسرائيلية بتهجير الفلسطينيين إلى سيناء مرفوضة مصريًا ودوليًا.

وأفاد بأنه على إسرائيل مراجعة موقف المساعدات المصرية المتراكمة بمعبر كرم أبوسالم والتي تتجاوز 500 شاحنة قبل أن تدعي وتتهم مصر بأنها تمنع إدخال المساعدات للقطاع.