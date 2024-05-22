تدشين مرحلة جديدة من برامج الحماية من تعاطى المخدرات بالمناطق بديلة العشوائيات

دشنت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، مرحلة جديدة من مبادرة تنفيذ برامج توعوية حول أضرار تعاطى المخدرات بمنطقة "الخيالة" بمحافظة القاهرة، حيث سبق وتم تدشين مبادرات التوعية من أضرار الإدمان بالعديد من المناطق المطورة "بديلة العشوائيات" الأسمرات، والمحروسة وحدائق أكتوبر، وروضة السيدة، وأهالينا، وروضة السودان، وبشاير الخير، وحى الضواحى ببورسعيد"، كما يتم تنفيذ أيضا برامج توعوية في العديد من المناطق الجاري تطويرها.

وعلى مدار الفترة الماضية نفذ صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى العديد من الأنشطة التوعوية في المناطق المطورة "بديلة العشوائيات" منها تنفيذ زيارات منزلية تستهدف الأسر في هذه المناطق لتوعيتهم بخطورة مشكلة تعاطى المخدرات وآليات الاكتشاف المبكر وكيفية التعامل مع الحالات المرضية، والتواصل مع الخط الساخن لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي "16023" لتقديم الخدمات العلاجية لأى مريض إدمان مجانا وفى سرية تامة.

ويتم تنفيذ أنشطة لتوعية الشباب من أبناء المناطق المطورة بأضرار التعاطي وتصحيح المفاهيم المغلوطة عن تعاطي المخدرات، من كون المخدرات تساعد على التركيز وتنشيط الذاكرة، واختيار الأصدقاء وغيرها من المفاهيم والمعتقدات الخاطئة لدى البعض، وكذلك الرد على استفسارات الشباب حول طبيعة مرض الإدمان وطرق الوقاية والعلاج، بجانب توفير خدمات تأهيلية واجتماعية وتمكين اقتصادي للمتعافين من الإدمان لضمان استمرار تعافيهم وتيسير إعادة دمجهم الاجتماعي، حيث تتضمن الأنشطة كافة المناطق السكنية الجديدة "بديلة العشوائيات" على المستوى القومي، وسبق واستهدفت المبادرة في المراحل السابقة العديد من المناطق المطورة وكذلك المناطق الجاري تطويرها، وأن من ضمن المبادرة تنفيذ برنامج لرفع وعى جميع طلاب المدارس بهذه المناطق أثناء فترة الدراسة بخطورة القضية وبناء مهاراتهم الحياتية للتمكين من رفض تعاطي المخدرات.