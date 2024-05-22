 مشاهد لاستهداف القسام لآليات الاحتلال في محور التقدم عند بوابة صلاح الدين برفح - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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مشاهد لاستهداف القسام لآليات الاحتلال في محور التقدم عند بوابة صلاح الدين برفح

أحمد علاء
نشر في: الأربعاء 22 مايو 2024 - 7:26 م | آخر تحديث: الأربعاء 22 مايو 2024 - 7:26 م

بثت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، مشاهد جديدة من استهدافها لآليات الاحتلال في معارك رفح.

وأظهرت المشاهد التي عرضتها كتائب القسام، استهداف مقاتليها لآليات الاحتلال في محور التقدم بحي البرازيل وبوابة صلاح الدين جنوب مدينة رفح جنوب القطاع.

 

 

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