مشاهد لاستهداف القسام لآليات الاحتلال في محور التقدم عند بوابة صلاح الدين برفح

الأكثر قراءة
فيديو زوجة صلاح وكلوب.. مفيدة شيحة: كفاية جهل.. الناس برا مبيفكروش بطريقة سواقين أوبر عندنا
الحكومة تكشف حقيقية اعتزامها بيع المستشفيات ووقف كل الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين
البيت بيتي 2.. نقيب الفلاحين يتهم المسلسل بالتنمر والسخرية ويهدد بمقاضاته
نشأت الديهي: قرار الجنائية الدولية بالقبض على نتنياهو سابقة تاريخية
قد يعجبك أيضا
شارك برأيك
هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟
نعملامحايد
النتـائـج
تصويت
بثت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، مشاهد جديدة من استهدافها لآليات الاحتلال في معارك رفح.
وأظهرت المشاهد التي عرضتها كتائب القسام، استهداف مقاتليها لآليات الاحتلال في محور التقدم بحي البرازيل وبوابة صلاح الدين جنوب مدينة رفح جنوب القطاع.
#شاهد.. استهداف مجاهدي القسام لآليات العدو في محور التقدم بحي البرازيل وبوابة صلاح الدين جنوب مدينة رفح جنوب القطاع#طوفان_الأقصىلواء رفح العنيد 💚✌️🇵🇸 https://t.co/JEZXkymjzQ pic.twitter.com/FN8K2HwH7f
— المُهنــ𓂆ـدس (@Palesti481) May 22, 2024
#شاهد.. استهداف مجاهدي القسام لآليات العدو في محور التقدم بحي البرازيل وبوابة صلاح الدين جنوب مدينة رفح جنوب القطاع#طوفان_الأقصىلواء رفح العنيد 💚✌️🇵🇸 https://t.co/JEZXkymjzQ pic.twitter.com/FN8K2HwH7f
وكانت القسام قد أصدرت سلسلة بيانات عن أحدث عملياتها ضد قوات الاحتلال في مختلف جبهات معارك غزة وتحديدا في رفح جنوبي القطاع.
وقالت القسام إنها تمكنت من الإجهاز على جنديين إسرائيليين من مسافة صفر في حي البرازيل جنوب شرق مدينة رفح.
كما استهدفت القسام دبابة إسرائيلية من نوع "ميركفاه" بقذيفة "الياسين 105" في حي البرازيل جنوب شرق مدينة رفح جنوب القطاع.
وتمكن مقاتلو القسام من قنص 3 جنود إسرائيليين شمال بيت حانون شمال قطاع غزة.
وكانت القسام قد أصدرت سلسلة بيانات عن أحدث عملياتها ضد قوات الاحتلال في مختلف جبهات معارك غزة وتحديدا في رفح جنوبي القطاع.
وقالت القسام إنها تمكنت من الإجهاز على جنديين إسرائيليين من مسافة صفر في حي البرازيل جنوب شرق مدينة رفح.
كما استهدفت القسام دبابة إسرائيلية من نوع "ميركفاه" بقذيفة "الياسين 105" في حي البرازيل جنوب شرق مدينة رفح جنوب القطاع.
وتمكن مقاتلو القسام من قنص 3 جنود إسرائيليين شمال بيت حانون شمال قطاع غزة.