مشاهد لاستهداف القسام لآليات الاحتلال في محور التقدم عند بوابة صلاح الدين برفح

بثت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، مشاهد جديدة من استهدافها لآليات الاحتلال في معارك رفح.

وأظهرت المشاهد التي عرضتها كتائب القسام، استهداف مقاتليها لآليات الاحتلال في محور التقدم بحي البرازيل وبوابة صلاح الدين جنوب مدينة رفح جنوب القطاع.

#شاهد .. استهداف مجاهدي القسام لآليات العدو في محور التقدم بحي البرازيل وبوابة صلاح الدين جنوب مدينة رفح جنوب القطاع #طوفان_الأقصى لواء رفح العنيد 💚✌️🇵🇸 https://t.co/JEZXkymjzQ pic.twitter.com/FN8K2HwH7f

وكانت القسام قد أصدرت سلسلة بيانات عن أحدث عملياتها ضد قوات الاحتلال في مختلف جبهات معارك غزة وتحديدا في رفح جنوبي القطاع.

وقالت القسام إنها تمكنت من الإجهاز على جنديين إسرائيليين من مسافة صفر في حي البرازيل جنوب شرق مدينة رفح.

كما استهدفت القسام دبابة إسرائيلية من نوع "ميركفاه" بقذيفة "الياسين 105" في حي البرازيل جنوب شرق مدينة رفح جنوب القطاع.

وتمكن مقاتلو القسام من قنص 3 جنود إسرائيليين شمال بيت حانون شمال قطاع غزة.