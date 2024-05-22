23 لاعبا في قائمة الترجي لمباراة الأهلي بنهائي دوري الأبطال

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استقر ميجيل كاردوزو، المدير الفني للترجي التونسي، على قائمة فريقه التي ستخوض مباراة إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام الأهلي، على ستاد القاهرة، السبت المقبل.

وكانت بعثة الترجي قد غادرت تونس متجهة إلى القاهرة العاصمة المصرية استعدادا لمواجهة إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام الأهلي.

انتهت مباراة الذهاب في تونس بالتعادل السلبي بين الفريقين.

وكشفت إذاعة «موزاييك» عن قائمة الترجي بالكامل والتي ضمت 23 لاعبا لنهائي دوري أبطال إفريقيا.

وجاءت قائمة الترجي لمواجهة الأهلي على النحو التالي:

حراسة المرمى: أمان الله مميش - معز بن شريفية - صدقي الدبشي.

خط الدفاع: محمد بن علي - رائد بوشنيبة - محمد أمين بن حميدة - ياسين مرياح - هاني عمامو - أمين توجاي.

خط الوسط: روجيه أهولو - أوجبيلو - غيلان الشعلالي - حسام تقا - زكريا العايب - غيث الوهابي - وائل الدربالي.

خط الهجوم: يان ساس - حسام غشة - أسامة بوقرة - أندريه بوكيا - رودريجو رودريجيز - محمد أمين بن حمودة - كيبا سوي.