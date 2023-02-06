تأثير العاصفة «فرح» يشتد على لبنان بأمطار غزيرة وعواصف رعدية وثلوج ورياح شديدة

أكدت مصلحة الأرصاد الجوية اللبنانية، أن تأثير العاصفة "فرح" يشتد على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط اعتبارا من فجر يوم غد الاثنين، حيث تتساقط أمطار غزيرة تكون مترافقة بعواصف رعدية ورياح شديدة تصل سرعتها لحدود الـ100 كيلومتر في الساعة خاصة شمال البلاد.

وتوقعت الأرصاد انخفاض درجات الحرارة بشكل ملموس وتتساقط الثلوج الكثيفة على ارتفاع 1100 متر ويتدنى مستوى تساقطها يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين، حيث تلامس الـ600 متر في المناطق الشمالية.

وأوضحت أن العاصفة تبدأ بالانحسار التدريجي اعتبارا من بعد ظهر الأربعاء المقبل وتسيطر رياح شمالية قطبية باردة تؤدي إلى تشكل الجليد على الطرقات الجبلية والداخلية مع موجة من الصقيع تستمر حتى يوم السبت المقبل، حيث تبدأ درجات الحرارة بالارتفاع.

وحذرت الأرصاد من تطاير اللوحات الإعلانية وألواح الطاقة الشمسية وتشكل السيول وسلوك الطرقات الجبلية أيام الاحد والاثنين مع تجدد العاصفة.

وأشارت إلى أن طقس الغد غائم وعاصف مع رياح قوية، كما يرتفع موج البحر فيقارب الـ5 أمتار ويتشكل ضباب كثيف على المرتفعات تسوء معه الرؤية ، تتساقط أمطارغزيرة مترافقة بعواصف رعدية وتساقط حبات البرد وتتشكل السيول الجارفة على الطرقات كما تنخفض درجات الحرارة وتتساقط الثلوج اعتباراً من ارتفاع 1000 متر نهاراً وتلامس الـ850 مترا خلال الليل.