وزيرة الداخلية الألمانية تعلن عن عقد اجتماع رفيع المستوى بخصوص اللاجئين

أعلنت وزيرة الداخلية الألمانية، نانسي فيزر، عقد اجتماع رفيع المستوى بخصوص اللاجئين داخل وزارتها وذلك في ظل صعوبات إيواء اللاجئين في ألمانيا.

وفي تصريحات للقناة الثانية بالتلفزيون الألماني "زد دي إف"، قالت السياسية المنتمية إلى حزب المستشار أولاف شولتس الاشتراكي الديمقراطي، مساء اليوم الأحد، إنها ترى "أنه لا تزال هناك حاجة إلى التحرك، ولهذا السبب فإنني سأعاود دعوة كل المعنيين مرة أخرى إلى قمة مجددة عن اللاجئين عندي في الوزارة".

وأوضحت فيزر، أنها سترسل الدعوات خلال الأسبوع الجاري: "لأنني أعتقد أن علينا أن نبذل كل ما يلزم في جهد مشترك من أجل تخفيف أعباء البلديات"، لكنها لم تحدد موعدا لهذا الاجتماع.

كانت الكتلة البرلمانية للتحالف المسيحي طالبت في وقت سابق بعقد قمة للاجئين بحضور المستشار أولاف شولتس والولايات.

وكانت فيزر عقدت اجتماعا رفيع المستوى في أكتوبر الماضي مع ممثلي الولايات، والبلديات لبحث قضية اللاجئين.

وكان ممثلو الولايات والبلديات حذروا مؤخرا من تزايد الأعباء عليها بسبب ارتفاع أعداد اللاجئين.

وأكدت فيزر: "لقد قمنا ببعض الأشياء"، مشيرة إلى أن الحكومة الاتحادية وفرت "أكثر بكثير من 300" عقار اتحادي وتساعد ماليا بشكل قوي للغاية".

وتابعت: "قد منحتنا للعام الماضي وحده 3.25 مليار يورو للبلديات، وخصصنا للعام الجديد 2.7 مليار يورو".

وأردفت أن الحكومة الاتحادية تطالب الولايات بأن تقدم مبلغا مساويا: "لكن الحال ليس كذلك في كل ولاية".