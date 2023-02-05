محافظ الإسماعيلية يزور مصابي حادث انقلاب سيارة نصف نقل بوصلة أبو سلطان

توجه اللواء شريف بشارة محافظ الإسماعيلية إلى مجمع الإسماعيلية الطبي؛ لمتابعة حالة المصابين في حادث انقلاب سيارة نصف نقل بوصلة أبوسلطان بنطاق مركز فايد.

وبسؤاله عن الحالة الصحية ودرجات إصابة الأطفال، أفاد وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية، أنه فور نقل الحالات لمجمع الإسماعيلية الطبي، تم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة وتوفير كافة أوجه الرعاية الطبية لهم، حيث اُستُقبِلت ٢٣حالة بمجمع الإسماعيلية الطبي بينهم حالة وفاة واحدة.

ثم توجه بشارة لمستشفى أبوخليفة للطوارئ للاطمئنان على بقية المصابين، وأفاد رئيس فرع هيئة الرعاية الصحية بالإسماعيلية، أنه تم استقبال ١٩ حالة إصابة والتعامل الفوري معها، وجار توفير كافة أوجه الرعاية الطبية لهم.

وشدد بشارة على ضرورة توفير كافة سبل الرعاية والاهتمام بالمصابين، وعدم خروجهم قبل الاطمئنان عليهم بشكل تام، وعدم تسليم أي طفل لذويه إلا بعد الاطلاع على المستندات الدالة على ذلك، مشددًا على تقديم كافة أوجه الرعاية الطبية والنفسية والاجتماعية.

وأعرب بشارة عن حزنه الشديد لوقوع مثل هذا الحادث، واصفًا خروج الأطفال للعمل في هذا السن بالعمل الإجرامي، ومخالفة لكافة قوانين حماية الطفل.

ووجه محافظ الإسماعيلية، بمتابعة الموقف بشكل دائم ومستمر من خلال كافة الأجهزة المعنية، وموافاته بتقرير مفصل على مدار الساعة حتى خروج آخر طفل بعد تلقي العلاج اللازم.

وقع الحادث الأحد حيث انقلبت سيارة نصف نقل نتيجة انفجار أحد الإطارات بوصلة أبو سلطان بنطاق مركز ومدينة فايد، كانت تحمل ٤٢ طفلًا للعمل بأحد المزارع.

وأسفر الحادث عن وفاة طفلة واحدة وتم نقلها لمجمع الإسماعيلية الطبي، وإصابة ٤١ حالة أخرى، نقل منهم ٢٢ حالة بمجمع الإسماعيلية الطبي، و١٩ حالة بمستشفى أبو خليفة للطوارئ.