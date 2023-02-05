اليابان تسجل 32 ألفا و459 إصابة جديدة و188 وفاة بفيروس كورونا

أعلن قطاع الصحة في اليابان، اليوم الأحد، تسجيل 32 ألفا و459 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، بانخفاض بواقع 6122 مقارنة بأمس السبت.

وسجلت العاصمة طوكيو 2287 إصابة جديدة، بانخفاض 705 حالات مقارنة بأمس السبت.

وذكرت صحيفة "جابان توداي" اليابانية اليوم الأحد، نقلا عن مسؤولين بقطاع الصحة، أن عدد المصابين الذين يتلقون العلاج بالمستشفيات بسبب ظهور أعراض خطيرة في طوكيو، بلغ 38، بارتفاع بواقع أربع حالات، مقارنة بأمس السبت.

وبلغ العدد على مستوى البلاد 405 حالات، بانخفاض بواقع 19 حالة مقارنة بأمس السبت.

وسجلت اليابان 188 حالة وفاة مرتبطة بالفيروس.

وبذلك يصل إجمالي الإصابات المؤكدة بالفيروس في اليابان إلى 32 مليونا و734 ألفا و388 حالة، والوفيات إلى 69 ألفا و297، بحسب بيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية.