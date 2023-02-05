الزمالك فى المجموعة الثالثة والأهلى في الرابعة بالبطولة العربية للطائرة

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أوقعت قرعة البطولة العربية لرجال الكرة الطائرة، في نسختها الـ 41، والتي تستضيفها مصر خلال الفترة من 18 فبراير وحتى 3 مارس المقبل، والتى يستضيفها مصر.

حضر مراسم القرعة كلا من المهندس ياسر قمر رئيس الاتحاد المصرى ونائب رئيس الاتحاد العربي، و عمرو مخلوف عضو مجلس الإدارة ورئيس اللجنة العليا للبطولة، و حسن عابد المدير التنفيذي للاتحاد ومدير البطولة، وأحمد عبد الدايم مقرر لجنة الاحتكام بالبطولة العربية .

جاءت القرعة البطولة العربية للأندية لكرة الطائرة بمشاركة 16 نادي كالتالي :-

-المجموعة الأولى

الأهلي القطري - اهلي طرابلس لبيبا - مصافي الشمال العراق- الصداقة فلسطين.

-المجموعة الثانية

الوكرة القطري - بني ياس الاماراتي - الكويت الكويت - السويحلي ليبيا.

-المجموعة الثالثة

خيبل المهرة اليمن - القوات فلسطين - السيب عمان - الزمالك المصري.



-المجموعة الرابعة

النصر البحرين -كاظمة الكويت- الميناء اليمن- الأهلي المصري.

ونجح مجلس الإدارة في الحصول على موافقة هيئة ستاد القاهرة بتوفير ثلاث صالات لاستضافة البطولة؛ حيث سيتم تخصيص الصالتين الثانية والثالثة للمباريات بينما تستقبل صالة رقم أربعة تدريبات الفرق المشاركة بالبطولة.