زيلينسكي يرحب ببدء تدريب الجنود الأوكرانيين على دبابات تشالنجر البريطانية

رحب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ببدء تدريب الجنود الأوكرانيين على تشغيل دبابات القتال البريطانية الرئيسية "بريتيش تشالنجر 2".

وأضاف: "هذه (الدبابة) آلية جيدة وستكون تعزيزا جديا في ساحة المعركة"، وقدم الشكر لبريطانيا في خطابه الليلي عبر الفيديو.

كما أشار زيلينسكي إلى أن الوضع في الخطوط الأمامية صعب، رغم أنه قال إنه واثق من أن كييف ستخرج منتصرة.

وقال: "يواصل العدو الدفع بقوات جديدة ليخترق دفاعاتنا. الوضع صعب للغاية الآن في باخموت و وهليدار ونحو ليمان"، إلا أنه أعرب عن إيمانه بـأن "صمود" الأوكرانيين سينتصر في نهاية المطاف ويمنع خطط روسيا للغزو.

كما أشار أيضا إلى تبادل للسجناء، لافتا إلى أنه تم إطلاق سراح 1762 مواطنا أوكرانيا من الأسر منذ بداية الحرب.

ووعد الرئيس الأوكراني بأن تعمل كييف على ضمان إطلاق سراح جميع الأوكرانيين.