مقتل وزير روسي بشرق أوكرانيا في قصف

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أعلنت السلطات الروسية المحلية في منطقة لوهانسك بشرق أوكرانيا اليوم الإثنين، أن وزيرا يعمل لديهم قتل في قصف لمدينة ليسيشانسك.

وكان ليونيد باسيتشنيك، قائد القوات الانفصالية الموالية لروسيا في منطقة لوهانسك، قد ذكر أول أمس السبت، عبر قناته على تليجرام: "قصفت القوات الأوكرانية مخبزا في ليسيتشانسك، وهناك مدنيون بين الأنقاض".

وعثر رجال الإنقاذ على جثمان أليكسي بوتليشينكو بين أنقاض مبنى المخبر المنهار، بحسب ما أعلنه رئيس حكومة منطقة لوهانسك الذي عينته موسكو، سيرجي كوزلوف.

وكان بوتليشينكو يعمل وزيرا للدفاع المدني في لوهانسك لدى السلطات الروسية المحتلة.

وأفادت تقارير روسية، بأن ما إجماليه 28 شخصا قتلوا في الهجوم أول أمس السبت، وبينهم طفل.

وأدان القادة الروس الذين أمروا بالحرب في أوكرانيا قبل عامين تقريبا، القصف بشدة.

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف "الغارات الجارية ضد البنية التحتية المدنية وفي هذه الحالة على مخبز، هي هجوم إرهابي بشع".

ولم يعلق الجيش الأوكراني بعد، ولكن القيادة الأوكرانية بالمدينة أكدت القصف، وقالت إن الموقع كان هدفا شرعيا حيث كان يستخدم لدعم عمليات خط الجبهة الروسي.