فيلنيوس تفتتح متحفا عن ثقافة وهوية اليهود الليتوانيين

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أفتُتح في العاصمة الليتوانية فيلنيوس معرض جديد يركز على ثقافة وهوية اليهود الليتوانيين.

ويستكشف "متحف جاون للتاريخ اليهودي" الحياة اليومية، الحالية والتاريخية ليهود المنطقة المعروفين باسم "ليتفاكس".

وافتتح وزير الثقافة سيموناس كايريس رسميا المتحف المقام في مدرسة النحو اليهودية سابقا، في أواخر يناير.

وقال مدير متحف جاون، سيموناس ستريلكوفاس: "إذا اطلعت على كتاب تاريخ، فعادة ما يتم تجسيد اليهود خلال مأساة المحرقة (الهولوكوست) بينما يروي هذا المتحف رواية مختلفة تماما".

وأضاف "يعرض المتحف ما ليس موجودا في الكتب، (وهو) الثقافة والتقاليد والديانة والكتابة والطهي والألعاب والأعراف والشخصيات الشهيرة".

ويركز المتحف أيضا على شخصيات شهيرة ذات جذور يهودية ليتوانية مثل المغني ليونارد كوهين (1934 – 2016) والفائز بجائزة نوبل في الكيمياء آرون كلوج (1926 – 2018).

كانت فيلنيوس تُعرف ذات يوم باسم قدس الشمال، حيث كان السكان اليهود يشكلون 40% من سكانها قبل اندلاع الحرب العالمية الثانية، عندما احتل الاتحاد السوفيتي وألمانيا النازية ليتوانيا.

وخلال الاحتلال الألماني بين 1941 و1944، قتل النازيون والمتعاونون المحليون أكثر من 90% من 200 ألف يهودي كانوا يعيشون في ليتوانيا في ذلك الوقت.