تقرير إسرائيلي: هجوم وزراء على الصفقة الجديدة مع حماس مخطط له مسبقا

ذكر تقرير إسرائيلي، اليوم الاثنين، أن هجوم عدد من الوزراء على شروط الصفقة الجديدة مع حركة "حماس"، والتي تشمل وفقا لمصادر مطلعة عليها، تبادلا للأسرى ومساعي لوقف إطلاق النار في قطاع غزة كان "مخططا له مسبقا".

ونقلت صحيفة "معاريف" العبرية عن مصادر - لم تسمها - إن "الهجوم ضد الصفقة تم التخطيط له، قبل اجتماع مجلس الوزراء الإسرائيلي الذي عقد الأحد"، بحسب ما أوردته وكالة "الأناضول" للأنباء.

وأضافت الصحيفة أنه "وفقا للمصادر، طُلب من عدد من وزراء الليكود (الحزب الحاكم في إسرائيل) التحدث علناً في وسائل الإعلام ضد محددات الصفقة، رغم أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يقود هذا الحزب".

وتابعت: "أوضحت المصادر أن هذا لا يعني أنه طُلب من الوزراء قول أشياء يختلفون معها، ولكن بشكل أساسي أنه طُلب منهم تسليط الضوء على موقفهم ونشره، مع نشر الهجوم على الصفقة في اجتماع مجلس الوزراء بشكل جيد".

وأشار إلى أن وزراء "الليكود" الذين عارضوا الصفقة، هم: وزراء الاقتصاد نير بركات، وشئون الشتات عيمحاي شيكلي، والخارجية يسرائيل كاتس، والزراعة آفي ديختر، والعدل ياريف ليفين، والتعليم يوآف كيش، والمواصلات ميري ريغيف.

ونقلت الصحيفة العبرية عن وزير العدل ليفين قوله خلال اجتماع مجلس الوزراء إن "عدد السجناء المقرر إطلاق سراحهم مقابل كل رهينة "غير مقبول"، دون ذكر مزيد من التفاصيل.

وأضاف ليفين أنه "من المستحيل أيضا أن نطلق سراحهم إلى الضفة الغربية. علينا أن نحد حلال لهذا"، بحسب المصدر ذاته.

من جهته، قال وزير التعليم، في الاجتماع، إنه "لا يمكن أن تكون هذه هي الصفقة. ما نشر في وسائل الإعلام لا يبدو جيدا على الإطلاق. إنه أمر مقلق".

وبدوره، أضاف وزير الاقتصاد: "فكرة يوم وقف إطلاق النار لكل رهينة فكرة وهمية. ففي الجولة السابقة حصلوا على يوم وقف إطلاق نار لكل عشرة رهائن".

ولم توضح الصحيفة أسباب الطلب من الوزراء مهاجمة الصفقة.