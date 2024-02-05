أوكرانيا: ارتفاع قتلى الجيش الروسي إلى 389 ألفا و560 جنديا منذ بدء العملية العسكرية

أعلن الجيش الأوكراني، اليوم الاثنين، عن ارتفاع عدد قتلى الجنود الروس إلى 389 ألفا و560 جنديا، منذ بدء العملية العسكرية في 24 فبراير 2022.

ونقلت وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية، عن هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، قولها "إنه خلال هذه الفترة خسرت روسيا أيضا 6 آلاف و348 دبابة و11 ألفا و822 من المركبات المدرعة، و9 آلاف و349 من النظم المدفعية، و979 من أنظمة راجمات الصواريخ متعددة الإطلاق، و664 من أنظمة الدفاع الجوي، و332 طائرة مقاتلة، و324 مروحية، و24 سفينة حربية، فضلا عن 1486 من المعدات الخاصة، و7 آلاف و173 طائرة مسيرة وغواصة واحدة".

وعلى صعيد متصل، أعلنت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية اليوم أن نحو 78 اشتباكا قتاليا جرى على الخطوط الأمامية للجبهة بين الجيشين الأوكراني والروسي، والذي يواصل محاولاته لتطويق مدينة أفدييفكا خلال الـ24 ساعة الماضية، وذلك وفقا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.

ونقلت "يوكرين فورم" عن الهيئة قولها -في بيان لها- "أن الجيش الروسي نفذ هجوما صاروخيا واحدا و43 غارة جوية، بالإضافة إلى 51 هجوما بالمدفعية على مواقع قوات الدفاع الأوكرانية والمناطق المأهولة بالسكان، ونتيجة للهجمات الروسية، سقط قتلى وجرحى بين السكان المدنيين".

وأضاف البيان، أن العديد من المباني السكنية الخاصة وغيرها من البنية التحتية المدنية تعرضت إما للتدمير أو لأضرار فادحة نتيجة للهجمات، أما في اتجاه إقليم زابوروجيا، صدت قوات الدفاع الأوكرانية 4 هجمات معادية شمال بلدتي بريوتني وروبوتاين التابعتين للإقليم.

وتابع البيان أن الجنود الأوكرانيين يواصلون إلحاق خسائر في القوى البشرية والمعدات بقوات الجيش الروسي؛ مما يؤدي إلى إضعاف الجيش الروسي على طول خط المواجهة بأكمله.