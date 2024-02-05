أعلنت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا»، أن البحرية الإسرائيلية التي تسيطر على المياه قبالة قطاع غزة قصفت قافلة مساعدات غذائية في غزة.



ونشر مدير مكتب الأونروا في غزة توماس وايت، عبر منصة إكس، صورًا تُظهر تعرض قافلة غذائية كانت تنتظر التحرك إلى شمال غزة هذا الصباح لنيران البحرية الإسرائيلية.



وأضاف مدير مكتب الأونروا: «لحسن الحظ لم يصب أحد بأذى».

#Gaza this morning a food convoy waiting to move into Northern Gaza was hit by Israeli naval gunfire - thankfully no one was injured@UNRWA pic.twitter.com/1kvShgX6MG — Thomas White (@TomWhiteGaza) February 5, 2024



وتقدم الأونروا التي تأسست لمساعدة اللاجئين منذ حرب عام 1948، خدمات تعليمية وصحية ومساعدات للفلسطينيين في غزة والضفة الغربية والأردن وسوريا ولبنان.



كما تساعد الوكالة أيضا نحو ثلثي سكان قطاع غزة البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة ولها دور محوري في تقديم المساعدات خلال الحرب الخالية.