صناع مسلسل جريمة منتصف الليل يحتفلون باقتراب انتهاء التصوير

احتفل صناع مسلسل «جريمة منتصف الليل» بالعمل، في حفل عشاء بحضور أبطال العمل ومن بينهم رانيا يوسف، وأحمد عبد العزيز، ومحمد عز.

تجسد رانيا في المسلسل شخصية الراقصة "ريري" والدة الطالبة "ميسون" التي تجسدها ميار الغيطي.

وأكد مخرج العمل عصام شعبان، أن المتبقي فقط 9 أيام تصوير، وبعدها تبدأ عمليات المونتاج والميكساج والألوان، مشيرا إلى أن العمل ملئ بمواقع التصوير الحيه، وهو ما يعطي صورة واقعية للأحداث عند عرضها على الشاشة، خلال شهر رمضان المقبل.

وتدور أحداث المسلسل في إطار تشويقي أكشن، حول جريمة جنائية تحدث في وقت متأخر من الليل، وهي قتل طالبتبن بالجامعة في مقر سكن إحداهما، وتحوم الشبهات حول كل الدوائر المرتبطة بهما وتتعقد الأحداث عندما نكتشف العوالم الخفية والغامضة لهما، وقصص الطالبات والطلبة والأساتذة.

كما يستعرض المسلسل العالم المرتبط بالجامعة والوسط الأكاديمي وصراعاته، والبيزنس المرتبط بأصحاب الجامعات الخاصة، وكذلك المشاكل النفسية والأزمات التي يعانيها الجيل الجديد ومفرداته المختلفة عن الأجيال السابقة.

يذكر أن مسلسل "جريمة منتصف الليل" يشارك في بطولته أيضا، الفنانين عفاف شعيب، ومحمد سليمان، وإلهام عبدالبديع، ومحمد عز، ومحمد مهران، وحسني شتا، وأحمد جمال سعيد، وملك قورة، وأحمد عبدالعزيز، وصلاح عبدالله، وميار الغيطي، وهو من تأليف محمد الغيطي، وإخراج عصام شعبان.