الجامعة العربية تشارك في ملتقى المؤثرين وصانعي المحتوى بالأردن

تنطلق غدا الثلاثاء في الأردن سلسة من الاجتماعات التي تنظم بالتعاون بين الأمانة العامة لجامعة الدول العربية والهيئة العربية للبث الفضائي، تنفيذا لقرارات الدورة (53) لمجلس وزراء الإعلام العرب بالرباط في يونيو الماضي.

وتشمل تلك الفعاليات التي تستمر حتى يوم الجمعة المقبل، عقد ملتقى المؤثرين وصانعي المحتوى في مجال التنمية المستدامة، وحلقة نقاشية حول "الأمن السيبراني وتحصين المواقع والمنصات العربية وحمايتها من الاختراقات والهجمات الالكترونية، وكذلك الاجتماع (20) للجنة العربية للإعلام الالكتروني، والاجتماع (26) لفريق الخبراء الدائم المعني بمتابعة دور الإعلام العربي في التصدي لظاهرة الإرهاب.

ومن المقرر أن يترأس وفد الجامعة العربية في هذه الاجتماعات السفير أحمد رشيد خطابي الأمين العام المساعد ورئيس قطاع الإعلام والاتصال.

من جهته، أكد السفير خطابي أن هذه الاجتماعات التي تندرج في نطاق الدفع بالعمل الإعلامي العربي المشترك وتنفيذ ومتابعة قرارات مجلس وزراء الاعلام تكتسي أهمية خاصة بحكم طبيعة القضايا المطروحة بما فيها تكريس الارادة الهادفة لتطوير المنظومة الإعلامية العربية مع الأخذ في الاعتبار الدور المتزايد للمؤثرين في المجال الرقمي، والدور الفاعل للاعلام الإلكتروني، وتعميق الحوار حول أفضل المقاربات لمكافحة الإرهاب على المستوى الإعلامي.