 جرامي 66.. أغنية «72 موسم» تحصل على جائزة أفضل أداء ميتل - بوابة الشروق
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جرامي 66.. أغنية «72 موسم» تحصل على جائزة أفضل أداء ميتل

محمد عباس
نشر في: الإثنين 5 فبراير 2024 - 3:54 ص | آخر تحديث: الإثنين 5 فبراير 2024 - 3:54 ص

يقام الآن الحفل السنوي المنتظر لعشاق الموسيقى الغناء حول العالم، وهو حفل توزيع جوائز الـ«جرامي - Grammy»، في نسخته الـ66، وذلك في صالة كريبتو دوت كوم أرينا الرياضية في مدينة لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا في الولايات المتحدة الأمريكية.

وحصلت أغنية «72 موسم - Seasons» لفريق «ميتاليكا - Metallica» على جائزة «أفضل أداء ميتل - Best Metal Performance».

ونافس على الجائزة أغنيات «رجل سيء - Bad Man» لفريق «ديستيربد - Disturbed»، و«شبح الأوبرا - Phantom Of The Opera» لفريق «شبح - Ghost»، و«خلية العقل - Hive Mind» لـ«سليب نوت - Slipknot»، و«منهك - Jaded» لفريق «صندوق الروح - Spiritbox».

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