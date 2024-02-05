قال الإعلامي عمرو أديب، إن أسعار السلع الغذائية سجلت ارتفاعا جديدًا اليوم، وذلك على الرغم من انخفاض سعر الدولار في السوق الموازية.

وأضاف خلال برنامجه "الحكاية" عبر شاشة "mbc مصر"، مساء الاثنين، أن العنصر الأهم في انخفاض الأسعار يخص السلع الغذائية التي يجب أن تتراجع أسعارها للمواطنين قبل أي شيء آخر.

وأشار إلى أن هناك تأثيرا نفسيا كبيرا في الأسواق بعد الانخفاض في السعر بالسوق الموازية خلال الأيام الماضية.

ولفت إلى أن الحكومة مُطالبة باتخاذ إجراءات سريعة في الفترة المقبلة، تُحدث حالة من الاطمئنان في السوق، وهو ما ينتظره التجار في الفترة المقبلة.