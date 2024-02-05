راينميتال تتلقى طلبيات من الجيش الألماني لذخيرة عيار 4 مم

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أعلنت شركة راينميتال الألمانية لصناعة الأسلحة، اليوم الإثنين، أنها تلقت طلبيات من الجيش الألماني، بإنتاج وإمداد ذخيرة عيار 4 مم لقاذفات القنابل الآلية.

وبموجب الصفقة سوف تورد الشركة عشرات الآلاف من خراطيش قابلة للبرمجة "دي ام 131" اعيار 40 مم × 53 انفجار هوائي في طلبية بقيمة نحو 5ر29 مليون يورو (31.7 مليون دولار).

وتقدم الجيش الألماني بطلب منفصل لنحو 200 ألف طلقة من ذخيرة التدريب "يو بي دي ام 158" عيار 40 مم × 53 بقيمة 18ر7 مليون يورو إضافية.

وقالت الشركة إنه من المقرر اكتمال تسليم الذخيرة العام الجاري.

وأشارت راينميتال إلى حلفاء آخرين بحلف شمال الأطلسي (ناتو) استخدموا أيضا ذخيرة انفجار هوائي عيار 40 مم × 53 التي يشير إليها الجيش الألماني باسم "دي ام 131".