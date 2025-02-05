 ليلى البحيري: أحلم باللعب في برشلونة - بوابة الشروق
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ليلى البحيري: أحلم باللعب في برشلونة

محمد ثابت
نشر في: الأربعاء 5 فبراير 2025 - 12:46 ص | آخر تحديث: الأربعاء 5 فبراير 2025 - 12:46 ص

أعربت ليلى البحيري، لاعبة نادي نورشيلاند الدنماركي الجديدة، عن سعادتها بالانضمام لصفوف النادي الدنماركي كخطوة مهمة في مسيرتها الكروية.

وقال ليلي البحيري، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي هاني حتحوت، مقدم برنامج «الماتش» عبر قناة «صدى البلد»، «انتقالي لنورشيلاند الدنماركي خطوة مهمة جدًا في مسيرتي وأنا سعيدة بها».

وأضافت البحيري: «أنا سبق أن روحت تدريب وفترة معايشة في النادي الدنماركي من سنتين ووقتها أنا كنت في الصف الثاني الجامعي، وأنا كان إكمال دراستي الجامعية أولوية بالنسبة لي فاتفقت مع النادي الدنماركي على متابعتي خلال السنتين حتى أكمل دراستي الجامعية».

وتابعت قائلةً: «أنا أتمرنت في مصر وفي أمريكا وشاهدت كل المستويات، والمستويات بينا وبينهم ليست بعيدة».

وحول أهدافها وتطلعاتها في مسيرتها الكروية، قالت البحيري: «حلمي أن ألعب في أكبر أندية أوروبا ونفسي ألعب في برشلونة وسأظل ألعب حتى أصل إلى حلمي».


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