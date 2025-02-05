ثنائي توتنهام الجديد جاهز لمواجهة ليفربول

بات ثنائي توتنهام الجديد كيفن دانسو وماتياس تيل، جاهزًا للمشاركة في مباراة الغد بإياب قبل نهائي كأس الرابطة الإنجليزية المحترفة أمام مضيفه ليفربول، لكن آنجي بوستيكوجلو، المدير الفني للفريق، كشف احتمالية غياب المدافع ميكي فان دي فين.

ونشط توتنهام في الأيام الأخيرة من سوق الانتقالات الشتوية وتعاقد مع المدافع دانسو من لانس الفرنسي يوم الأحد، وبعد 24 ساعة تعاقد مع المهاجم الفرنسي تيل قادما من بايرن ميونخ الألماني.

وقال المدرب الأسترالي : "كيفن وماتياس جاهزان، لقد تدربا وحصلا على تصريح العمل وهما في حالة جيدة".

وأضاف: "في حالة ميكي وكريستيان روميرو، أرى أننا يجب أن نكون أكثر تحفظا نوعا ما".

وتابع بوستيكوجلو: "ميكي كان ناجحا في اختبار المباراة لكنني لا أعتقد أنه يشعر بجاهزيته لخوض مباراة في الدوري، وهو الأمر ذاته مع روميرو".

وأوضح: "بعدما خسرنا رادو دراجوسين لبقية الموسم، وهو الأمر الذي كان محبطا لنا وله، رؤيتي وأنا أتخذ القرار هو أنه لا يجب المجازفة بخسارة هؤلاء اللاعبين".

يشار إلى أن مباراة الذهاب في نصف نهائي كأس الرابطة بين ليفربول وتوتنهام، قد انتهت بفوز السبيرز (1-0).