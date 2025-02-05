تركيا تؤكد رفضها لتصريحات ترامب بشأن السيطرة على غزة

قال وزير الخارجية التركية هاكان فيدان، إن «تهجير الفلسطينيين من غزة أمر ترفضه دول المنطقة وتركيا»، منوهًا أن «طرح هذه المسألة للنقاش شيء خاطئ».

وبحسب ما نشرته وكالة الأنباء التركية «الأناضول»، صباح الأربعاء، أكد فيدان وقوف تركيا ضد كل مساعي إبعاد الشعب الفلسطيني في غزة «خارج المعادلة».

وأضاف: «نرى اتجاها في العالم نحو قانون الغاب، حيث لا أحد يفكر في احتياجات الآخر، والجميع يطبق فلسفة (أفعل ذلك لأنني قوي)».

وأشار إلى أن «تركيا ستراجع الخطوات التي اتخذتها ضد إسرائيل، وهي وقف التجارة واستدعاء سفيرها، إذا توقف قتل الفلسطينيين وتغيرت ظروفهم».

وفي وقت سابق، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه يريد أن تتولى الولايات المتحدة ملكية قطاع غزة وإعادة تطويره، بعد إعادة توطين الفلسطينيين في أماكن أخرى.

وأشار ترامب إلى أن «الولايات المتحدة ستسوي المباني المدمرة، وتحقق تنمية اقتصادية ستوفر أعدادا غير محدودة من الوظائف والمساكن للناس في المنطقة».

وجاءت هذه التصريحات بعد أن اقترح ترامب في وقت سابق أن يتم إعادة توطين الفلسطينيين النازحين في غزة بشكل «دائم» خارج هذه الأراضي المدمرة بفعل الحرب.