أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن نيته زيارة عدد من دول الشرق الأوسط، بما في ذلك الأراضي الفلسطينية المحتلة، وغزة والمملكة العربية السعودية.

وقال خلال مؤتمر صحفي مع رئيس وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلي: «أنا أحب إسرائيل، وسأقوم بزيارتها، كما سأزور غزة والسعودية، وسيتم دعوتي لأماكن كثيرة وسأذهب إلى زيارة أماكن كثيرة في الشرق الأوسط».

وتابع: «الشرق الأوسط مكان رائع، واحد من أجمل المناطق وبه أناس رائعون، هناك قادة أمريكيون سيئون للغاية؛ لم يكن يتوجب علينا أن نذهب إلى الشرق الأوسط وإحداث هذا الدمار وصرف كل هذه المليارات؛ لأن الشرق الأوسط مكان رائع وأنا أحترم الدول الموجودة في المنطقة العربية للغاية».

وأضاف: «قمت بتوقيع أمر تنفيذي للموافقة على أسلحة لإسرائيل بواقع مليار دولار، ووقف معونة الوكالة الأمريكية للتنمية، ووقف كل أنواع التمويل التي يمكن أن تحصل عليها حماس، بالإضافة إلى إضعاف النظام الإيراني بتوقيع أكبر عقوبات عليه من أجل إضعاف قدرته على تمويل الإرهاب في المنطقة».

وواصل: «عندما غادر البيت الأبيض من 4 سنوات، لم يكن أحد يستطيع شراء البترول الإيراني، لأنني قلت إذا ما قمتم بشراء النفط الإيراني فلا يمكن إتمام الأعمال التجارية مع الولايات المتحدة الأمريكية؛ ولكن في السنوات الأخيرة، قاموا بتسليح الحوثيين وحاولوا تدمير السفن التجارية والحربية».

واختتم: «رأينا كيف أن هناك أشخاصا متحمسون لحماس في الولايات المتحدة، وهم أشخاص سيئون للغاية طردناهم خارج بلادنا، حضروا لبلادنا من السجون والمصحات العقلية، وكل دولة قالت إنها لن تستقبل مواطنيها في النهاية وافقت على ذلك».



